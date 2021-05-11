Как сообщает ТАСС , чемпионат Европы по водным видам спорта продлится до 23 мая. В прыжках в воду разыгрывается 13 комплектов наград.

После шести прыжков спортсмены из России набрали 431,80 балла, серебряные медали завоевали итальянцы (428,00), третьими стали немцы (421,00).

Соревнования проходят в венгерском Будапеште. Квартет российских спортсменов (Екатерина Беляева, Кристина Ильиных, Евгений Кузнецов и Виктор Минибаев) выиграл первое место.

Сборная России завоевала первое место чемпионата Европы в командном турнире по прыжкам в воду.

Сборная России выиграла первое место ЧЕ в командном турнире по прыжкам в воду





