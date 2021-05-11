11 Мая 2021
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Спорт
Виктор Минибаев и Екатерина Беляева (2021) | Фото: EPA-EFE/ANTONIO BAT

Сборная России выиграла первое место ЧЕ в командном турнире по прыжкам в воду

Сборная России завоевала первое место чемпионата Европы в командном турнире по прыжкам в воду.

Соревнования проходят в венгерском Будапеште. Квартет российских спортсменов (Екатерина Беляева, Кристина Ильиных, Евгений Кузнецов и Виктор Минибаев) выиграл первое место.

После шести прыжков спортсмены из России набрали 431,80 балла, серебряные медали завоевали итальянцы (428,00), третьими стали немцы (421,00).

Как сообщает ТАСС, чемпионат Европы по водным видам спорта продлится до 23 мая. В прыжках в воду разыгрывается 13 комплектов наград.

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Сборная России выиграла первое место ЧЕ в командном турнире по прыжкам в воду

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Теги: сборная России, прыжки в воду, командный турнир, чемпионат Европы



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