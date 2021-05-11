Дым лесных пожаров из Курганской и Тюменской областей добрался до Прикамья

Жители Пермского края и краевой столицы в соцсетях жалуются на смог и запах гари. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства природных ресурсов, причина задымления - лесные пожары за пределами региона.

"На восточной части Пермского края по всей протяженности, по сообщениям от лесничеств, по системе видео мониторинга "Лесохранитель" наблюдается задымление. Причина - смог от лесных пожаров в Уральском федеральном округе", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, очаги крупных природных возгораний зафиксированы на территории Тюменской, Курганской и Свердловской областей. Однако в Прикамье также сохраняется напряженная пожароопасная обстановка.

На этой неделе, по данным синоптиков, ожидается значительное повышение температуры. К выходным воздух прогреется до отметки +30°. При этом будет ясная и сухая погода, осадков не ожидается.