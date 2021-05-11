Карпин о поражении от "Урала": Нужно было менять всех и главного тренера

11 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О чем сказал Путин на параде

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область В России
Валерий Карпин (2018) | Фото: Накануне.RU

Карпин о поражении от "Урала": Нужно было менять всех и главного тренера

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подверг жесткой критике своих футболистов после поражения от "Урала".

Напомним, встреча прошла в понедельник в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч в первом тайме забил Рамазан Гаджимурадов.

После игры у Карпина спросили, в чем причина того, что "Ростов" провел два совершенно разных тайма.

"В том, что мы "не приехали" на игру. На первый тайм. Что сказал в раздевалке? Что нужно поменять всех и главного тренера, если так можно было бы сделать", - приводит слова специалиста официальный сайт ростовского клуба.

Валерий Карпин признал, что у его футболистов была проблема с мотивацией, и если бы он увидел это до матча, то выпустил бы на поле других игроков.

"Однако у "Урала" также нет мотивации, если смотреть на турнирную ситуацию. Но вы видели, как они вышли выигрывать с первых минут", - заключил тренер.

Напомним, сегодня, 11 мая, "Урал" проведет шоу-матч против популярной команды блогеров "Амкал". Игра состоится на "Екатеринбург-Арене".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Карпин о поражении от "Урала": Нужно было менять всех и главного тренера

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Карпин, поражение, Ростов, Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.05.2021 20:20 Мск В Екатеринбурге "Урал" выиграл "Ростов"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети