Карпин о поражении от "Урала": Нужно было менять всех и главного тренера

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подверг жесткой критике своих футболистов после поражения от "Урала".

Напомним, встреча прошла в понедельник в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч в первом тайме забил Рамазан Гаджимурадов.

После игры у Карпина спросили, в чем причина того, что "Ростов" провел два совершенно разных тайма.

"В том, что мы "не приехали" на игру. На первый тайм. Что сказал в раздевалке? Что нужно поменять всех и главного тренера, если так можно было бы сделать", - приводит слова специалиста официальный сайт ростовского клуба.

Валерий Карпин признал, что у его футболистов была проблема с мотивацией, и если бы он увидел это до матча, то выпустил бы на поле других игроков.

"Однако у "Урала" также нет мотивации, если смотреть на турнирную ситуацию. Но вы видели, как они вышли выигрывать с первых минут", - заключил тренер.

Напомним, сегодня, 11 мая, "Урал" проведет шоу-матч против популярной команды блогеров "Амкал". Игра состоится на "Екатеринбург-Арене".