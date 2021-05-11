11 Мая 2021
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Политика Челябинская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Замглавы Челябинска по экономическому развитию назначен Игорь Постнов

Заместителем главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям назначен Игорь Постнов. К своим обязанностям он приступил с 11 мая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

До назначения он работал заместителем председателя правления АО "УралПромбанк".

Напомним, с февраля 2020 года эту должность занимал Олег Извеков. 18 февраля он был задержан и заключен под стражу. По версии следствия, в 2020 г. он получил 450 тыс. руб. от руководителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта стоимостью 3,5 млн руб. на поставку и монтаж систем дистанционного определения температуры человека в помещениях МФЦ города.

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Замглавы Челябинска по экономическому развитию назначен Игорь Постнов

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Теги: Олег Извеков, администрация Челябинска, задержание, взятка, Игорь Постнов, назначение,



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