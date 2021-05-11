В Свердловскую область поступила очередная партия "Спутник V"

За последние пять дней на территорию Среднего Урала поступило 28,9 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Как сообщили Накануне.RU в оперштабе региона, на данный момент препарат распределяется по местным медучреждениям, а по информации министерства здравоохранения Свердловской области, в скором времени ожидаются и новые поставки.

На 5 мая 408 тыс. 39 человек уже прошли вакцинацию первым компонентом мая в больницах, подведомственных региональному Минздраву. Еще 294 тыс. 614 человек полностью завершили вакцинацию.

Поставить прививку от коронавируса можно в 145 прививочных кабинетах на базе 80 медицинских организацию региона. Помимо этого развернуто 29 мобильных пунктов и 30 мобильных бригад, которые выезжают, в том числе, и в отдаленные территории региона.