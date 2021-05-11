В Челябинской области в лесу рядом с нацпарком "Зигальга" произошел пожар из-за туристов

В Челябинской области в Месединском лесничестве, расположенном возле национального парка "Зигальга", произошел пожар из-за непотушенного костра, который оставили туристы.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе нацпарка "Зигальга", сотрудники которого помогали справиться с возгоранием, по предварительным данным, причиной ЧП мог стать непотушенный костер, который оставили отправившиеся на сплав по Юрюзани туристы.

В результате пожара выгорело больше 5 гектаров.

"Перекинуться на особо охраняемую природную территории огню не позволила река. Впрочем, если бы ветер в тот день был сильнее, такая преграда вряд ли стала бы помехой. Чуть поодаль обнаружились следы ещё одного возгорания – оно началось из-за небрежного сжигания порубочных остатков", - рассказали в нацпарке.

В самом национальном парке за время майских каникул подомных инцидентов не было.