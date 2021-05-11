Россиян предупредили о возможном повышении штрафов за безбилетный проезд

В России может вырасти штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте, пишет газета "Известия".

Как сообщили в Госдуме, в мае парламент рассмотрит соответствующий законопроект.

Сейчас, если пассажир не оплатил поездку в электричке или автобусе, наказание в регионах составляет 100 рублей. Полномочия по установлению нового штрафа планируется передать местным властям.

Напомним, в феврале Госдума единогласно поддержала в третьем чтении законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет, если у них нет билета или денег на его оплату.