11 Мая 2021
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Общество В России
автобус, проезд, билеты (2015) | Фото: gazeta45.com

Россиян предупредили о возможном повышении штрафов за безбилетный проезд

В России может вырасти штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте, пишет газета "Известия".

Как сообщили в Госдуме, в мае парламент рассмотрит соответствующий законопроект.

Сейчас, если пассажир не оплатил поездку в электричке или автобусе, наказание в регионах составляет 100 рублей. Полномочия по установлению нового штрафа планируется передать местным властям.

Напомним, в феврале Госдума единогласно поддержала в третьем чтении законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет, если у них нет билета или денег на его оплату.

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Россиян предупредили о возможном повышении штрафов за безбилетный проезд

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Теги: штраф, безбилетный проезд, безбилетник



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