В Красноярске начался суд над бизнесменом Анатолием Быковым

Свердловский районный суд Красноярска начал рассмотрение по существу дела бизнесмена Анатолия Быкова. Его обвиняют в организации двойного убийства в середине 90-х, передает РИА Новости со ссылкой на защиту Быкова.

В марте стало известно, что дело красноярского бизнесмена будет рассматривать суд присяжных. Коллегию присяжных начали отбирать в апреле, рассмотрение дела будет открытым.

Быков был задержан 7 мая прошлого года в Красноярске. Следственный комитет предъявил ему обвинение в организации двойного убийства 26 лет назад. Быков вину не признал.

В июле прошлого года бизнесмену было предъявлено еще одно обвинение - в руководстве преступным сообществом. В конце августа 2020-го в отношении Быкова было возбуждено еще одно дело – об организации убийства учредителя фирмы в 2004 году.