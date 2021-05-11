11 Мая 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

За майские праздники жители Ханты-Мансийска отдали мошенникам почти 300 тысяч рублей

Только за майские выходные мошенники обогатились за счет жителей Ханты-Мансийска более чем на 270 тыс. руб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МОМВД России "Ханты-Мансийский". По данному факту возбуждено более 10 уголовных дел, три из которых уже раскрыты.

Большинство людей пострадало от оформления кредитов в различных банках города. Так, злоумышленники убеждали пострадавших в необходимости оформления кредитных договоров, чтобы предотвратить несанкционированное кредитование. Доверчивые граждане перевели порядка 227 тыс. руб. на различные банковские счета и киви-кошельки.

Еще 33 тыс.руб. потерянных средств пришлось на жительницу окружного центра, которая пыталась забронировать место в автомобиле посредством онлайн-приложения "BlaBlaCar". Один из мошенников также обманул пенсионерку, продав трехлитровую банку продукта пчеловодства за 11 тыс. руб.

"Полицейские Ханты-Мансийска просят граждан быть бдительными и осторожными при совершении сделок в уделанном доступе. Информацию, полученную от представителей службы безопасности банка, нужно проверять в дополнительных офисах банков или позвонив по телефону", - сообщили в МОМВД России "Ханты-Мансийский".

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За майские праздники жители Ханты-Мансийска отдали мошенникам почти 300 тысяч рублей

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Теги: мошенники, хищение, майские праздники, Ханты-Мансийск



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