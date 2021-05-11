Население Китая растет, а рождаемость – падает: опубликованы итоги переписи

Власти Китая опубликовали итоги переписи населения, которая проходит в стране раз в десять лет. Седьмая национальная перепись была проведена в КНР в конце прошлого года.

Выяснилось, что в Китае проживает 1,412 млрд человек. Это значительный рост даже по отношению к 2019 году – тогда, по данным Национального статистического бюро (НСБ), в стране проживали 1,4 млрд человек. При этом рождаемость в Китае падает четвертый год подряд: в 2020 году родилось 12 млн детей, в 2019-м – 14,65. В НСБ заявили, что сегодняшний показатель рождаемости почти достиг 60-летнего минимума.

Демографический дисбаланс по-прежнему является острой проблемой для Китая. Перепись показала сокращение трудоспособного населения и женщин детородного возраста. Так, уровень стабильного воспроизводства составляет 2,1 ребенка на женщину фертильного возраста, а в Китае этот коэффициент сейчас составляет 1,3 ребенка. При этом среднее количество детей, которое бы китаянка хотела иметь, составляет 1,8.

В прошлом году НБС опровергло статью Financial Times, в которой сообщалось о первом с 1961 года сокращении населения страны. Тем не менее, демографы полагают, что население Китая, вероятно, начнет сокращаться в ближайшие несколько лет.