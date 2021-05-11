Футболисты "Спартака" попрощались с главным тренером Тедеско

Футболисты московского "Спартака" на последнем домашнем матче сезона попрощались с главным тренером Доменико Тедеско.

Игроки вышли на матч 29-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных "Химок" в специальных футболках с изображением главного тренера и его цитатой про болельщиков "красно-белых".

Матч завершился волевой победой москвичей - 2:1.

Перед последним туром "Спартак" закрепился на втором месте с 56 очками, у идущего следом "Локомотива" - 53 очка. В 30-м туре "Спартак" сыграет с "Ахматом", а "Локомотив" с "Уралом". У досрочно выигравшего чемпионат "Зенита" после 29 игр в активе 62 очка.

Отметим, что новым тренером "красно-белых", вероятно, станет 51-летний португальский специалист Руй Витория.