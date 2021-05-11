"Прививка - в мае, отпуск - летом". Глава депздрава Югры рассказал, почему надо привиться от COVID-19 до лета

Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский призвал сделать прививку от коронавируса в мае, чтобы обезопасить себя в сезон отпусков, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Почему это важно именно в мае? Приступив к вакцинации до конца месяца, Вы сумеете сформировать у себя стойкий иммунитет против COVID-19 уже в июне, защититесь сами и защитите своих родных. Появится возможность планировать отпуск на июль-август, думать о безопасной поездке к родителям, родным и друзьям – в этом случае Вы не станете для них источником болезни", - написал Добровольский в своём Instagram.

В Югру поступило более 107 тыс. доз вакцины "Спутник V" за последние 10 дней. Вакцина доставлена во все 34 медицинские организации, проводящие вакцинацию. Работают 97 стационарных прививочных кабинетов и 37 мобильных прививочных бригад. Вакцина есть во всех больницах.

"В "ковидных" стационарах округа продолжают лечение более 400 пациентов, 52 из них – в тяжёлом состоянии в реанимации. Среди них нет тех, кто защитил себя прививкой", - уточнил Добровольский.