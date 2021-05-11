11 Мая 2021
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Происшествия Свердловская область
железная дорога, железнодорожный путь, рельсы (2018) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области грузовик протаранил закрытый железнодорожный переезд

На железнодорожном переезде в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика. Пострадал водитель.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось на переезде, расположенном на 94 км автодороги "Екатеринбург - Богданович". В тот момент, когда он был закрыт для проезда, в него врезался грузовой автомобиль под управлением водителя 1966 года рождения. После этого машина пересекла железнодорожные пути и заехала в кювет.

В результате водитель грузовика был доставлен в больницу. Других пострадавших в аварии нет.

В настоящее время движение для автомобильного транспорта восстановлено, задержки в движении пассажирских поездов отсутствуют. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка по данному факту.

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В Свердловской области грузовик протаранил закрытый железнодорожный переезд

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Теги: грузовик, переезд, ДТП, прокуратура



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