В Свердловской области грузовик протаранил закрытый железнодорожный переезд

На железнодорожном переезде в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика. Пострадал водитель.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось на переезде, расположенном на 94 км автодороги "Екатеринбург - Богданович". В тот момент, когда он был закрыт для проезда, в него врезался грузовой автомобиль под управлением водителя 1966 года рождения. После этого машина пересекла железнодорожные пути и заехала в кювет.

В результате водитель грузовика был доставлен в больницу. Других пострадавших в аварии нет.

В настоящее время движение для автомобильного транспорта восстановлено, задержки в движении пассажирских поездов отсутствуют. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка по данному факту.