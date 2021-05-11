11 Мая 2021
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Политика За рубежом
главное разведывательное управление ГРУ (2011) | Фото:perevodika.ru

США заподозрили ГРУ в атаках "направленной энергией" на американских разведчиков

США подозревают, что за предполагаемыми атаками с использованием технологии "направленной энергии" против сотрудников разведки США по всему миру могут стоять спецслужбы России или Китая. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, подозрения связаны с "российским ГРУ". При этом подчеркивается, что точными доказательствами американские разведчики не располагают, поэтому пока не выступают с официальными заявлениями, пишет Regnum.

Случаи атак якобы произошли в ноябре 2020 года рядом с Белым домом и в 2019 году в штате Вирджиния. Отмечалось, что неясно, связаны ли эти инциденты с похожими, которые имели место за границей, в том числе так называемым гаванским синдромом среди дипломатов США на Кубе.

Ранее Госдепартамент США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства на Кубе в 2016–2017 годах подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. У пострадавших проявились такие симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон - "синдром Гаваны".

Гавана заявляет об отсутствии доказательств воздействий подобного оружия на американских дипломатов.

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США заподозрили ГРУ в атаках "направленной энергией" на американских разведчиков

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Теги: сша, гру, разведчики, атака направленной энергией



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