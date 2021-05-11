Эксперт: Госдума не готова подвергать работу правительства резкой критике

Депутаты Госдумы подготовили вопросы главе кабмина России Михаилу Мишустину, которые планируют задать в ходе его отчета перед парламентариями 12 мая.

Каждая думская фракция сможет задать по пять устных вопросов премьеру. Как сообщил заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, коммунисты поднимут вопросы поддержки села, роста цен на продовольственные товары, борьбы с бедностью, развития науки, поддержки соотечественников.

Как сообщил заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Шеин, будет сделан акцент на вопросах социальной тематики, в частности, о субсидиях на оплату услуг ЖКХ и прогрессивном налоге на офшорные дивиденды.

Как заявил первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Василий Власов, его однопартийцы спросят главу кабмина о развитии института самозанятых, подготовке специалистов среднего специального образования.

В "Единой России", как сообщил заместитель руководителя фракции Андрей Исаев, с устными вопросами пока не определились.

Такая позиция не прибавит оппозиционным партиям голосов на осенних выборах, но для них сейчас важнее "быть в общем строю".

При этом ни одна из фракций не готова подвергать работу правительства резкой критике — все заявляют о готовности к сотрудничеству. Так, если в случае с предыдущим правительством Дмитрия Медведева коммунисты требовали его отставки, то с командой Михаила Мишустина, по словам господина Афонина, они готовы к "конструктивному сотрудничеству", пишет "Коммерсант".