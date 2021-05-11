Путин: В России вакцинированы 21,5 млн человек

Более 21 млн россиян успешно получили вакцину от коронавируса.

Как сообщил глава государства Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24", "результаты очень хорошие по стране". Он не уточнил, идет ли речь о тех, кто получил две прививки, или о тех, кто сделал только один укол.

Путин призвал "не теряя время, делать прививку".

В конце апреля сообщалось, что только около 12 млн россиян привились первым компонентом вакцины от COVID-19 и 7,5 млн — двумя компонентами.