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Политика В России
экология отходы свалка мусор пластиковые бутылки (2004) | Фото

В России высказались за запрет цветного пластика

В России предложено исключить из гражданского оборота цветной пластик.

Как сообщил глава Минприроды Александр Козлов, цветной пластик, может, и нравится детям, но он на переработку не идет. "Зачем он нам нужен? Из-за какого-то маркетолога, который поучился в институте и говорит, что это влияет на психологию человека", — высказался министр.

По словам Козлова, в противном случае нужно указывать на бутылках из цветного пластика, что они никогда не переработаются.

Глава Минприроды напомнил, что согласно указу российского президента Владимира Путина, к 2030 году 100% отходов должно сортироваться, а не более половины — отправляться на полигоны, сообщает РБК.

Ранее в Российском экологическом операторе (РЭО) заявили, что запрет одноразового пластика в нашей стране является "перспективой нескольких лет".

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В России высказались за запрет цветного пластика

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Теги: пластик, Минприроды, экология



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