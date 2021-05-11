Израиль ответил на обстрелы из сектора Газа

Израильская армия начала "волну ударов" в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.

Отмечается, что огонь ведется по "террористическим объектам".

Ранее представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обайда заявил, что у Израиля есть время до 18 часов для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.

После этого десятки ракет были выпущены по территории Израиля, большинство из них приземлились на открытой местности или были перехвачены системой ПРО, сообщате РИА "Новости".

В марте израильские военные нанесли пять ударов по сектору Газа в ответ на ранее зафиксированные запуски ракет с палестинской стороны. Позднее военные сообщили об ответной атаке по пяти позициям палестинского движения ХАМАС.