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Политика За рубежом
Израиль, армия, конфликт, сектор Газа, ракетный обстрел (2012) | Фото: liveinternet.ru

Израиль ответил на обстрелы из сектора Газа

Израильская армия начала "волну ударов" в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.

Отмечается, что огонь ведется по "террористическим объектам".

Ранее представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обайда заявил, что у Израиля есть время до 18 часов для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.

После этого десятки ракет были выпущены по территории Израиля, большинство из них приземлились на открытой местности или были перехвачены системой ПРО, сообщате РИА "Новости".

В марте израильские военные нанесли пять ударов по сектору Газа в ответ на ранее зафиксированные запуски ракет с палестинской стороны. Позднее военные сообщили об ответной атаке по пяти позициям палестинского движения ХАМАС.

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Израиль ответил на обстрелы из сектора Газа

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Теги: Израиль, сектор Газа, обстрелы



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