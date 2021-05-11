11 Мая 2021
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Происшествия Приволжский ФО
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

ДТП с автобусом под Пензой: количество пострадавших растет

Фура и рейсовый автобус столкнулись под Пензой.

В результате происшествия трое детей и шестеро взрослых госпитализированы. Ранее сообщалось об одной жертве и шести пострадавших.

Известно, что фура Renault с полуприцепом на 652-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" врезалась в рейсовый автобус, который выполнял рейс Пенза - село Кижеватово. Прокуратура начала проверку. Врио губернатора Олег Мельниченко поручил министру здравоохранения региона оказать помощь пострадавшим, сообщает РИА "Новости".

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ДТП с автобусом под Пензой: количество пострадавших растет

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Теги: ДТП, автобус, авария



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Развитие сюжета:

Ранее 11.05.2021 03:18 Мск По факту смертельного ДТП под Пензой заведено уголовное дело

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Ранее 11.05.2021 00:03 Мск ДТП с автобусом и фурой под Пензой: погиб подросток

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