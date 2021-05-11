ДТП с автобусом под Пензой: количество пострадавших растет

Фура и рейсовый автобус столкнулись под Пензой.

В результате происшествия трое детей и шестеро взрослых госпитализированы. Ранее сообщалось об одной жертве и шести пострадавших.

Известно, что фура Renault с полуприцепом на 652-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" врезалась в рейсовый автобус, который выполнял рейс Пенза - село Кижеватово. Прокуратура начала проверку. Врио губернатора Олег Мельниченко поручил министру здравоохранения региона оказать помощь пострадавшим, сообщает РИА "Новости".