Байден: Я собираюсь встретиться с президентом Путиным

Американский лидер Джо Байден сообщил, что встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я собираюсь встретиться с президентом Путиным",— сказал глава Белого дома после выступления об экономической ситуации в США. При этом президент не раскрыл, когда и где состоится встреча.

Также Байден ответил на вопрос о том, причастна ли Россия к взлому Colonial Pipeline. "Пока что, основываясь на данных спецслужб, у нас нет доказательств причастности России",— сказал американский лидер, пишет "Коммерсант".

"Я уверен, что мы сможем сделать это. Но сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим", - заявил ранее Байден.

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