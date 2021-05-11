Турпоток в Сочи на майские праздники вырос в два раза

За десять дней майских праздников в Сочи приняли 232 тыс. туристов.

Для сравнения: в 2019 году на майские праздники город с туристическим целями посетили 150 тыс. человек. По данным мэрии, пиковая загрузка была отмечена 6 мая. В этот день в Сочи находились 122 тыс. гостей с учетом неорганизованных туристов, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, москвичи и петербуржцы в этом году предпочитают проводить отпуск в Симферополе, Сочи и Анапе. Эти города стали наиболее востребованными внутрироссийскими направлениями для отпуска - сервис Tutu.ru проанализировал билеты с вылетом из российских столиц, купленные на даты с 1 июня по 31 августа.