11 Мая 2021
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Политика В России ДНР и ЛНР
единая россия, банер, логотип (2020) | Фото: https://vk.com/wall180881822_78159?z=photo180881822_457282544%2Fwall180881822_78159

"Единая Россия" и Союз добровольцев Донбасса подписали соглашение о сотрудничестве

Партия "Единая Россия" и Союз добровольцев Донбасса (СДД) подписали соглашение о взаимодействии.

Согласно документу, предусматривается участие СДД в предварительном голосовании "ЕР" и совместная гуманитарная деятельность. Союз объединяет участников боевых действий на юго-востоке Украины.

Отмечается, что цели и задачи "Единой России" и СДД совпадают. Как сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, среди них — сохранение русского мира, русского языка и русского генетического кода.

Он также подчеркнул, что жители ДНР и ЛНР, которые ранее получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах 2021 года, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, новые граждане РФ из ДНР и ЛНР смогут проголосовать на сентябрьских выборах в Госдуму. Об этом Накануне.RU сообщил источник, близкий к правительству республики.

Он сослался на решение, которое ранее было принято ЦИК РФ. Согласно решению ЦИК, новые российские граждане, если они не имеют регистрации в России (таковы почти все из ДНР и ЛНР), могут проголосовать на любом избирательном участке после включения в список избирателей.

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"Единая Россия" и Союз добровольцев Донбасса подписали соглашение о сотрудничестве

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Теги: Единая Россия, выборы, Донбасс



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