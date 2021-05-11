"Единая Россия" и Союз добровольцев Донбасса подписали соглашение о сотрудничестве

Партия "Единая Россия" и Союз добровольцев Донбасса (СДД) подписали соглашение о взаимодействии.

Согласно документу, предусматривается участие СДД в предварительном голосовании "ЕР" и совместная гуманитарная деятельность. Союз объединяет участников боевых действий на юго-востоке Украины.

Отмечается, что цели и задачи "Единой России" и СДД совпадают. Как сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, среди них — сохранение русского мира, русского языка и русского генетического кода.

Он также подчеркнул, что жители ДНР и ЛНР, которые ранее получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах 2021 года, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, новые граждане РФ из ДНР и ЛНР смогут проголосовать на сентябрьских выборах в Госдуму. Об этом Накануне.RU сообщил источник, близкий к правительству республики.

Он сослался на решение, которое ранее было принято ЦИК РФ. Согласно решению ЦИК, новые российские граждане, если они не имеют регистрации в России (таковы почти все из ДНР и ЛНР), могут проголосовать на любом избирательном участке после включения в список избирателей.

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