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Политика В бывшем СССР
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. (2020) | Фото:пресс-служба премьер-министра Армении/gov.am

Парламент Армении в очередной раз не переизбрал Пашиняна премьер-министром

Парламент Армении во второй раз не избрал и. о. главы кабмина Никола Пашиняна на пост премьер-министра.

В результате текущий парламент будет распущен. За избрание Пашиняна премьером проголосовал один парламентарий, воздержались — 76. На прошлом голосовании 3 мая три человека высказались против переизбрания, пишет "Коммерсант".

Внеочередные парламентские выборы в Армении запланированы на 20 июня.

Напомним, в конце апреля Пашинян объявил, что подает в отставку для проведения в республике досрочных парламентских выборов.

До выборов он продолжит исполнять обязанности главы кабмина.

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Парламент Армении в очередной раз не переизбрал Пашиняна премьер-министром

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Теги: Пашинян, Армения, отставка



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