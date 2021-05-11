11 Мая 2021
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Происшествия Приволжский ФО
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

ДТП с автобусом и фурой под Пензой: погиб подросток

На трассе в Пензенской области произошло смертельное ДТП.

В результате столкновения фуры и автобуса погибла девушка-подросток, еще шесть человек пострадали. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 651-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" поступило в 20:49 мск.

Согласно предварительным данным, фура врезалась в автобус, когда из него на остановке выходили пассажиры, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в апреле в Челябинской области после лобового столкновения загорелись фуры. В результате ДТП один человек погиб.  

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ДТП с автобусом и фурой под Пензой: погиб подросток

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Теги: ДТП, автобус



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Развитие сюжета:

Ранее 11.05.2021 02:09 Мск ДТП с автобусом под Пензой: количество пострадавших растет

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