ДТП с автобусом и фурой под Пензой: погиб подросток

На трассе в Пензенской области произошло смертельное ДТП.

В результате столкновения фуры и автобуса погибла девушка-подросток, еще шесть человек пострадали. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 651-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" поступило в 20:49 мск.

Согласно предварительным данным, фура врезалась в автобус, когда из него на остановке выходили пассажиры, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в апреле в Челябинской области после лобового столкновения загорелись фуры. В результате ДТП один человек погиб.

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