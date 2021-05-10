11 Мая 2021
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путин хоккей (2016) | Фото: kremlin.ru

Путин сыграл в хоккей – поучаствовал в гала-матче "Ночной хоккейной лиги"

Владимир Путин принял участие в гала-матче юбилейного, десятого Всероссийского фестиваля "Ночной хоккейной лиги" ("НХЛ"), который проходит в ледовом дворце "Большой" в Сочи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
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Победителем юбилейного турнира стал "Монолит" из Нижнего Новгорода. Владимир Путин традиционно вышел на лёд в составе команды "Легенды хоккея" под номером 11 против сборной Ночной хоккейной лиги. После игры Путин встретился с хоккеистом Павлом Буре и наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

В официальной группе "НХЛ" "Вконтакте" появилась итоговая таблица первенства. Президент забил восемь шайб.

Матч, счёт(2021)|Фото: vk.com/nighthockeyleague

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Путин сыграл в хоккей – поучаствовал в гала-матче "Ночной хоккейной лиги"

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Теги: Ночная хоккейная лига, матч



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