Путин сыграл в хоккей – поучаствовал в гала-матче "Ночной хоккейной лиги"

Владимир Путин принял участие в гала-матче юбилейного, десятого Всероссийского фестиваля "Ночной хоккейной лиги" ("НХЛ"), который проходит в ледовом дворце "Большой" в Сочи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Победителем юбилейного турнира стал "Монолит" из Нижнего Новгорода. Владимир Путин традиционно вышел на лёд в составе команды "Легенды хоккея" под номером 11 против сборной Ночной хоккейной лиги. После игры Путин встретился с хоккеистом Павлом Буре и наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

В официальной группе "НХЛ" "Вконтакте" появилась итоговая таблица первенства. Президент забил восемь шайб.