11 Мая 2021
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Владимир Путин на саммите GMIS-2019 (2019) | Фото: Накануне.RU

"Результат позитивный". Путин рассказал о количестве антител после прививки

Владимир Путин рассказал о том, сколько антител у него выработалось после вакцинации от коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
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"Что касается Вашего покорного слуги, да, действительно, у меня вот как раз девятого, вчера, взяли анализы, и результат позитивный. Вы сказали о титрах, сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности: он у меня 15 оказался. Как врачи сказали, это хороший результат", - сказал президент.

21,5 млн россиян уже получили прививки.

"Результаты очень хорошие по стране. И я так же, как и в прежних своих выступлениях, хотел бы людей призвать, не теряя время, делать прививку. Конечно, сейчас праздничные дни, они заканчиваются, тем не менее, и в будущем нужно при первых же симптомах не ждать, когда болезнь будет развиваться, а обращаться к врачу", - сказал Путин.

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"Результат позитивный". Путин рассказал о количестве антител после прививки

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Теги: Владимир Путин, прививка, коронавирус



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