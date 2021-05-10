"Результат позитивный". Путин рассказал о количестве антител после прививки

Владимир Путин рассказал о том, сколько антител у него выработалось после вакцинации от коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Что касается Вашего покорного слуги, да, действительно, у меня вот как раз девятого, вчера, взяли анализы, и результат позитивный. Вы сказали о титрах, сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности: он у меня 15 оказался. Как врачи сказали, это хороший результат", - сказал президент.

21,5 млн россиян уже получили прививки.

"Результаты очень хорошие по стране. И я так же, как и в прежних своих выступлениях, хотел бы людей призвать, не теряя время, делать прививку. Конечно, сейчас праздничные дни, они заканчиваются, тем не менее, и в будущем нужно при первых же симптомах не ждать, когда болезнь будет развиваться, а обращаться к врачу", - сказал Путин.