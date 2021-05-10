В Екатеринбурге "Урал" разгромил "Ростов"

Футбольный клуб "Урал" победил "Ростов". Матч состоялся в Екатеринбурге, сообщили Накануне.RU в клубе.

Первый тайм прошёл с преимуществом нашей команды. Подопечные Юрия Матвеева много били по воротам и создавали яркие эпизоды в чужой штрафной площади. На 36-ой минуте очередная атака "шмелей" завершилась голом. Рамазан Гаджимурадов технично обыграл защитника "Ростова", а в завершении был точен – 1:0. Счёт, когда команды ушли на перерыв, не изменился.

До конца матча голов больше не было. Мяч Рамазана Гаджимурадова, забитый в первом тайме, оказался победным. Последний "домашний" матч сезона завершился победой "шмелей" с минимальным счётом.