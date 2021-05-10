В Екатеринбурге в аварии погибли четыре человека, в том числе ребёнок

Вечером 10 мая на ЕКАД столкнулись два автомобиля. Жертвами аварии стали четыре человека, в то числе ребёнок, сообщили Накануне.RU в отделе пропаганды ОГИБДД по Екатеринбургу.

По предварительной информации, водитель "Фиат Дукато", двигаясь по ЕКАД со стороны Московского тракта в сторону Чусовского, столкнулся с "ВАЗ- 2113", который ехал в попутном направлении. Обе машины получили значительные механические повреждения.

В отечественном автомобиле ехали 69-летняя бабушка, 60-летний дедушка, 33-летняя мама, отец и их семилетняя дочь. Они возвращалась с дачи домой, в Екатеринбург. Бабушка, дедушка и мать ребёнка и сама девочка, ехавшая на переднем сидении в автокресле, погибли.

За рулем "Фиат Дукато" находился 39-летний водитель, водительский стаж которого – 16 лет. В той же машине ехал 37-летний пассажир. Они не пострадали.