ЕС собирается ввести новые санкции по Белоруссии

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о предварительных сроках введения нового пакета санкций по Белоруссии. Как сообщает РИА Новости, ограничения могут быть приняты в течении нескольких недель.

Напомним, что в феврале Евросоюз продлил санкции в отношении высокопоставленных чиновников из Белоруссии. Ограничения будут действовать до 28 февраля 2022 года в отношении лиц, "ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов в Белоруссии, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов".

В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ "О применении специальных мер", согласно которому предполагается запрет на ввоз некоторых категорий товаров и импорт услуг из стран, которые ранее ввели санкции против Минска. Перечень товаров и услуг должен установить Совет министров, сказано на сайте президента.