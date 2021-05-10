В Малайзии на месяц введут локдаун из-за коронавируса

В связи с распространением коронавирусной инфекции власти Малайзии вводят на территории страны общенациональный режим изоляции. Как сообщает сингапурское издание The Straits Times, локдаун был введен в преддверие праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам) и продлится почти месяц – с 12 мая по 7 июня.

В данный период жителям страны запрещено проводить и участвовать в общественных мероприятиях, ходить в рестораны, а также посещать другие штаты и районы, если они не связаны с работой, посещением супруга, экстренными случаями или медицинским назначением, в том числе и вакцинацией от коронавируса.

На данный момент в Малайзии диагностировано свыше 444 тыс. случаев заражение COVID-19. Из них более 405,4 тыс. оправились от болезни, свыше 1,7 тыс. – скончались.

Напомним, что с 29 апреля по 17 мая локдаун также был введен в Турции. В связи с этим были установлены ограничение на междугородние поездки, приостановлено очное обучение в школах, заполняемость общественного транспорта не может превышать 50%, а также на данный момент закрыта большая часть учреждений.