10 Мая 2021
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Политика В бывшем СССР
сизо камера решетка заключение тюрьма (2008) | Фото:

Грузинского оппозиционера Мелия выпустили из тюрьмы

Тбилисский городской суд освободил из предварительного заключения председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия, сообщают грузинские СМИ. Залог в размере 40 тыс. лари (около 12 долларов США) за оппозиционера внес фонд European Endowment for Democracy. Сторонники Мелия ожидают своего лидера у тюрьмы в городе Рустави.

Напомним, что Никанора Мелия задержали в офисе партии 23 февраля. Ему вменяли организацию и участие в беспорядках в Тбилиси 20 июня 2019 г., когда сторонники оппозиции брали штурмом здание парламента.

Согласно соглашению между сторонами оппозиции и властей, освобождение Мелия было одним из шагов на пути к стабилизации политической ситуации в стране, однако сам заключенный настаивал на своем освобождении без какого-либо залога, называя свое задержание политическим преследованием со стороны властей.

В соглашении также приписан пункт о принятии закона об амнистии для всех лиц, против которых возбуждены уголовные дела по беспорядкам в 2019 г. в Тбилиси. Амнистия касается и Мелия, и должна быть утверждена парламентом в ближайшие недели.

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Грузинского оппозиционера Мелия выпустили из тюрьмы

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Теги: Мелия, оппозиционер, заключение, суд, залог



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