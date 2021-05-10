Грузинского оппозиционера Мелия выпустили из тюрьмы

Тбилисский городской суд освободил из предварительного заключения председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия, сообщают грузинские СМИ. Залог в размере 40 тыс. лари (около 12 долларов США) за оппозиционера внес фонд European Endowment for Democracy. Сторонники Мелия ожидают своего лидера у тюрьмы в городе Рустави.

Напомним, что Никанора Мелия задержали в офисе партии 23 февраля. Ему вменяли организацию и участие в беспорядках в Тбилиси 20 июня 2019 г., когда сторонники оппозиции брали штурмом здание парламента.

Согласно соглашению между сторонами оппозиции и властей, освобождение Мелия было одним из шагов на пути к стабилизации политической ситуации в стране, однако сам заключенный настаивал на своем освобождении без какого-либо залога, называя свое задержание политическим преследованием со стороны властей.

В соглашении также приписан пункт о принятии закона об амнистии для всех лиц, против которых возбуждены уголовные дела по беспорядкам в 2019 г. в Тбилиси. Амнистия касается и Мелия, и должна быть утверждена парламентом в ближайшие недели.