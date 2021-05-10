Мураховский извинился перед омичами за свои поиски в лесу

Пропавший на трое суток министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский поблагодарил людей, участвовавших в его поисках, и попросил у них прощение за невозможность отметить День Победы, передает telegram-канал Mash.

"Считаю, что все-таки произошел несчастный случай. Искал выход к населенному пункту, можно сказать, почти трое суток. Во-первых, хочу выразить всем благодарность, кто за меня беспокоился, кто меня искал. Я только сегодня понял, какая это армия людей огромная. Всем огромное спасибо и прошу прощения, что не дал отметить этот великий праздник 9 мая. Кто был и участвовал в моих поисках, еще раз хочу у всех попросить прощения и сказать всем большое спасибо", - сказал Мураховский.

Сейчас министр здравоохранения отмечает, что чувствует себя бодро и готов к работе. Напомним, что Мураховского могли найти гораздо раньше. В первый же день, 7-го мая, если бы он не отошёл от своего квадроцикла. Во второй день, 8-го мая, если бы министр надел на себя что-то яркое, его бы заметили с вертолёта. На третий день, 9-го мая, когда он каким-то чудом умудрился пройти мимо заимки Поспелово (это 5–6 домов) и не заметить её. В итоге он вышел к людям 10 мая. Его заметили полицейские в деревне Баслы.

Напомним, ранее стало известно о смерти двух омских медиков, которые оказали помощь Алексею Навальному летом 2020 года. Мураховский также возглавлял больницу, где лечили оппоцизионера после предполагаемого отравления.

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