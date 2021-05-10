10 Мая 2021
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Происшествия Дальневосточный ФО
сторонники КПРФ у здания администрации Приморского края, Андрей Ищенко (2018) | Фото: kprf.ru

Экс-кандидат в губернаторы Приморья, предположительно, госпитализирован в психбольницу

Бывший кандидат в губернаторы Приморья, депутат краевого заксобрания Андрей Ищенко госпитализирован в психоневрологический стационар во Владивостоке, сообщает портал "Vl.ru" со ссылкой на собственный источник.

Издание уточняет, что "его родные забрали и сдали в психиатрическую клинику".

8 мая, пишет издание, в Instagram Андрея Ищенко было опубликовано видео (сейчас удалено), где депутат на громкой связи разговаривает с дежурным краевого управления полиции, просит позвонить спикеру краевого парламента Александру Ролику и доложить о происшествии министру обороны Сергею Шойгу, а также прислать вертолёт.

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Экс-кандидат в губернаторы Приморья, предположительно, госпитализирован в психбольницу

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Теги: Андрей Ищенко, депутат, заксобрание Приморского края



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