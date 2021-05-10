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природа лес северный урал (2007) | Фото: Накануне.ru

"Baza": министра здравоохранения Омской области могли найти ещё в день пропажи

Пропавшего на трое суток министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского могли найти раньше. По данным telegram-канала "Baza", если бы он остался возле квадроцикла, на котором ехал, его могли обнаружить ещё в день исчезновения.

Министр ехал замыкающим на квадроцикле в составе группы. В какой-то момент он наехал на берёзу, и, пока пытался выбраться, остальные уехали дальше. Мураховский отошёл от квадроцикла, чтобы связаться по рации с группой, сбился с пути, не смог найти обратную дорогу и пошёл, куда глаза глядят. Телефона у него с собой не было: оставил на базе отдыха, так как связи в болотах всё равно нет.

Вскоре министр нашёл какой-то вагончик и заночевал там. В вагончике был "чойс" — так омичи называют лапшу быстрого приготовления. Министр перекусил "чойсом", растопил буржуйку, вскипятил чайник. На следующее утро он двинулся в путь. Мураховский рассказал, что видел над собой пролетающий вертолёт. Министр кричал, махал руками, но спасатели его не заметили.

"В итоге министр омского здравоохранения прошагал 45 км от того места, где оставил свой квадроцикл. Ночь с 9 на 10 мая, когда вся страна праздновала День Победы, Мураховский коротал под деревом. Было холодно, плюс пять градусов, и он дожидался утра, прислонившись к берёзе. Пока он брёл в поисках цивилизации, видел много медвежьих следов. Министру крупно повезло: в Омской области горят болота, а шёл он часто по горелой земле, потому медведи и не почуяли его следы", - уточняет канал.

По данным источника "Baza", Мураховского могли найти гораздо раньше. В первый же день, 7-го мая, если бы он не отошёл от своего квадроцикла. Во второй день, 8-го мая, если бы министр надел на себя что-то яркое, его бы заметили с вертолёта. На третий день, 9-го мая, когда он каким-то чудом умудрился пройти мимо заимки Поспелово (это 5–6 домов) и не заметить её. В итоге он вышел к людям 10 мая. Его заметили полицейские в деревне Баслы.

Напомним, ранее стало известно о смерти двух омских медиков, которые оказали помощь Алексею Навальному летом 2020 года. Мураховский также возглавлял больницу, где лечили оппоцизионера после предполагаемого отравления.

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"Baza": министра здравоохранения Омской области могли найти ещё в день пропажи

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Теги: Александр Мураховский, минздрав, поиск, беспилотник



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Развитие сюжета:

Ранее 10.05.2021 18:25 Мск Мураховский извинился перед омичами за свои поиски в лесу

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