10 Мая 2021
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Политика В России Москва
москва кремль (2003) | Фото: Накануне.ru

Глава Киргизии по приглашению Путина посетит Россию

Владимир Путин по телефону пообщался со своим коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым. Последний принял приглашение российского лидера посетить нашу страну с рабочим визитом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Главы государств обменялись теплыми поздравлениями с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнули особую значимость этой даты для народов двух стран, важность сохранения памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла.

С учётом состоявшихся на днях в Москве переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, Владимир Путин выразил поддержку достигнутым между Бишкеком и Душанбе договоренностям по урегулированию ситуации в киргизско-таджикистанском приграничье политико-дипломатическими средствами. Подтверждена готовность российской стороны содействовать дальнейшей стабилизации обстановки.

Владимир Путин пригласил Садыра Жапарова посетить Россию с рабочим визитом. Приглашение принято.

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Глава Киргизии по приглашению Путина посетит Россию

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Теги: Владимир Путин, Садыр Жапаров, приглашение



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