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Происшествия Приволжский ФО
татарстан, указатель, дорога (2018) | Фото:Накануне.RU

В Татарстане разбился самолёт, погибли двое

В Татарстане началось расследование обстоятельств смерти пилота и пассажира разбившегося самолёта "Ермак", сообщили Накануне.RU в Приволжском следственном управлении на транспорте СКР.

По версии следствия, в 12.40 (по московскому времени) 9 мая в поле около посёлка Калейкино Альметьевского района Татарстана упал легкомоторный самолет "Ермак" с бортовым номером RA – 29946. Погибли пилот и пассажир. Самолёт вылетел без разрешения на право полетов с посадочной площадки "Пойма" в направлении посёлка Калейкино под управлением 56 – летнего жителя Самарской области. Через 10 минут "Ермак" совершил жесткую посадку "носом" в землю. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Напомним, аналогичная трагедия произошла на Камчатке. В 17.33 (по местному времени) 8 мая Ми-2 вылетел по маршруту аэропорт "Кречет" – озеро "Котельное" – река Островная в Елизовском районе Камчатского края. На борту находились командир вертолёта и пассажир, а также груз. В районе озера "Котельное" борт на связь не вышел. Вскоре его нашли в труднодоступной местности, в разрушенном и обгоревшем состоянии. Летевшие в нём люди погибли.

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В Татарстане разбился самолёт, погибли двое

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Теги: Ермак, самолёт, крушение



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