10 Мая 2021
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Происшествия Пермский край
Набережная в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Пермяку вменили убийство – расправился с женой и выкинул труп к железной дороге

57-летний пермяк арестован по подозрению в убийстве супруги, чьё тело нашли вблизи железной дороги, сообщили Накануне.RU в краевом управлении МВД.

Днём 7 мая у железнодорожных путей в Кировском районе Перми нашли тело. Как позже выяснилось, женское. Приехавшие на место полицейские начали поквартирный обход, чтобы выяснить, кем является погибшая. Вскоре в одной из квартир дома по улице Магистральная силовиков смутили ответы её жильца на их вопросы: он казал, что его жены нет дома, она ушла к подруге два дня назад и не вернулась.

"Сыщиков насторожила сбивчивая речь гражданина. Они попросили номер телефона супруги и позвонили по нему. Звонок раздался из комнаты квартиры. Позже при осмотре жилища в ванной комнате полицейские обнаружили следы преступления. 57-летний пермяк арестован. Возбуждено уголовное дело об убийстве", - уточнили в управлении.

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Пермяку вменили убийство – расправился с женой и выкинул труп к железной дороге

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Теги: убийство, муж, жена, железная дорога



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