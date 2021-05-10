Ашманов: Цифровизация образования - это нажимание на кнопки, а не обучение технологиям

Ускоренная цифровизация образования - это ускоренное оглупление детей, а не обучение реальным информационным технологиям. Об этом рассказал на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" специалист в области искусственного интеллекта (ИИ), член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов.

Он отметил, что единственным доводом сторонников быстрой цифровизации является спешка и призыв куда-то не успеть. По его словам, как специалиста, 35 лет занимающегося искусственным интеллектом, Россия в некоторых областях здесь является мировым лидером. Но применительно к образованию нет никаких убедительных исследований, почему это надо внедрять.

"Там нет не то что исследований, а вообще нет никаких аргументов, кроме того, что "давайте быстрее, так весь мир делает". Высказывается такая мысль: чем больше в школе компьютеров - тем лучше. Почему - никто не объясняет. На самом деле происходит довольно серьезная подмена понятий. Во-первых, за овладение технологиями выдают то, что просто учат нажимать кнопки на бытовой технике . Смартфон - это бытовая техника. Подросток, который сумел зарегистрироваться в TikTok или зайти в Google, не знает никаких технологий. Он просто пользуется бытовой техникой. Это ширпотреб", - рассказал специалист.

По поводу цифровизации как средства обучения информатике и математике Ашманов тоже был категоричен.

"Та информатика, которой сейчас учат в школе, - это умение нажимать кнопки. Детей заставляют рисовать черепашку, их учат, как открыть файл и редактировать. Математике, а информатика - это часть математики, учат на бумаге . Потому что это обучение алгоритмам. Раньше первые год или два информатике обучали только на бумаге", - отметил он.

Что касается ИИ как замены учителю, который якобы будет подбирать "персональную траекторию" ученику, Ашманов сказал следующее.

"Как профессионал скажу: это просто туфта. Никакой искусственный интеллект ничего подбирать не сможет. Люди, которые это продвигают, - это маркетологи, это чиновники с гуманитарным образованием, это банкиры, которые ничего не знают о реальных технологиях", - подчеркнул он.

По его мнению, это все не заработает, а только разрушит традиционное образование. Дети в конечном итоге испортят себе глаза и ничему не научатся. Но кто-то сделает на этом огромные деньги, получит огромные заказы. Государство же снимет с себя ответственность за образование детей и станет информационным посредником, просто продвигающим цифровизацию. Отсюда и растет идея отменить в школе оценки.

"Зачем оценки, если ты не несешь ответственности? Это попытка снять ответственность за результат образования и притвориться, что дети могут заниматься сами [на цифровых платформах и в соцсетях]. Это наглая криминальная легенда", - заключил Ашманов, который уверен не в заблуждении "цифровизаторов", а в злонамеренности.

Ранее он обращал внимание на то, что сама цифровизация создает невидимый "цифровой класс", который стоит над всеми и никому не подчиняется, потому что устанавливает правила "цифрового мира". Историк Андрей Фурсов отмечает, что цифровизация "обнуляет государство", поэтому и продвигается глобальными структурами.