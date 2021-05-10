10 Мая 2021
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лес (2018) | Фото:Накануне.RU

Найден глава минздрава Омской области

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден после нескольких суток поиска, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство области.

"Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района", - уточнили в администрации региона.

Как сообщалось ранее, в Большеуковском районе региона несколько дней искали мужчину 1971 г.р. По сообщению полиции, он уехал на квадроцикле в лес с охотбазы в деревне Поспелово и не вернулся. Знакомые искали его самостоятельно около суток и только после этого обратились в полицию.

Напомним, ранее стало известно о смерти двух омских медиков, которые оказали помощь Алексею Навальному летом 2020 года. Мураховский также возглавлял больницу, где лечили оппоцизионера после предполагаемого отравления.

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Найден глава минздрава Омской области

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Теги: Александр Мураховский, минздрав, поиск, беспилотник



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