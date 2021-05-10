10 Мая 2021
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Происшествия Дальневосточный ФО
Ми-2, вертолет, (2015) | Фото:

Озвучены возможные причины крушения Ми-2 на Камчатке

Следователи озвучили возможные версии крушения вертолёта Ми-2 на Камчатке, сообщили Накануне.RU в Дальневосточном управлении на транспорте СКР.

По факту крушения Ми-2 возбуждено уголовное дело. Рассматриваются три версии трагедии: технические неисправности воздушного судна, ошибка пилотирования, не исключаются неблагоприятные погодные условия.

Напомним, 8 мая в 17.33 по местному времени Ми-2 вылетел по маршруту аэропорт "Кречет" – озеро "Котельное" – река Островная в Елизовском районе Камчатского края. На борту находились командир вертолёта и пассажир, а также груз. В районе озера "Котельное" борт на связь не вышел. Вскоре его нашли в труднодоступной местности, в разрушенном и обгоревшем состоянии. Летевшие в нём люди погибли.

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Озвучены возможные причины крушения Ми-2 на Камчатке

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Теги: Ми-2, вертолёт, пропажа



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Ранее 08.05.2021 13:07 Мск На Камчатке пропал вертолет Ми-2

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