Озвучены возможные причины крушения Ми-2 на Камчатке

Следователи озвучили возможные версии крушения вертолёта Ми-2 на Камчатке, сообщили Накануне.RU в Дальневосточном управлении на транспорте СКР.

По факту крушения Ми-2 возбуждено уголовное дело. Рассматриваются три версии трагедии: технические неисправности воздушного судна, ошибка пилотирования, не исключаются неблагоприятные погодные условия.

Напомним, 8 мая в 17.33 по местному времени Ми-2 вылетел по маршруту аэропорт "Кречет" – озеро "Котельное" – река Островная в Елизовском районе Камчатского края. На борту находились командир вертолёта и пассажир, а также груз. В районе озера "Котельное" борт на связь не вышел. Вскоре его нашли в труднодоступной местности, в разрушенном и обгоревшем состоянии. Летевшие в нём люди погибли.