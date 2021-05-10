10 Мая 2021
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Общество Тюменская область
природа лес северный урал (2007) | Фото: Накануне.ru

В лесах Тюменской области ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера в связи с пожарами в Тюменской области начинает действовать с 00.00 11 мая. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Моор, сообщили Накануне.RU в оперштабе региона.

Согласно постановлению, с 11 мая въезд в леса и их посещение под запретом. Исключение – для транспорта и граждан, задействованных на тушении лесных и ландшафтных пожаров. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах назначена замгубернатора Тюменской области Лариса Теплоухова.

Зоны ЧС устанавливаются в границах лесов области, территории населенных пунктов в них не входят. К ликвидации ЧС в лесах будут привлечены органы управления и силы территориальной подсистемы Тюменской области Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, на сегодня на тушении лесных и ландшафтных пожаров задействовано 1 тыс. два человека, 228 единиц техники. Привлечены сотрудники парашютно-десантной службы Югры, Свердловской области, аварийно-спасательной службы ЯНАО и ФГУ "Авиалесоохрана".

Ранее режим ЧС ввели в пяти районах области.

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В лесах Тюменской области ввели режим ЧС

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Теги: лесной пожар, режим ЧС



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