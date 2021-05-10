10 Мая 2021
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Происшествия Сибирский ФО
природа лес береза (2007) | Фото: Накануне.ru

Спасатели отправили беспилотник на поиск главы минздрава Омской области

Главу минздрава Омской области Александра Мураховского, пропавшего в лесу во время охоты, будут искать с помощью беспилотника, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"От МЧС России сегодня будет привлечена на поиски человека беспилотная авиационная система и два сотрудника", - цитирует ТАСС представителей регионального управления МЧС.

Напомним, в Большеуковском районе региона несколько дней ищут мужчину 1971 г.р. По сообщению полиции, он уехал на квадроцикле в лес с охотбазы в деревне Поспелово и не вернулся. Знакомые искали его самостоятельно около суток и только после этого обратились в полицию. По данным источников издания "Омск Здесь", пропавшим может быть 49-летний министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский.

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Спасатели отправили беспилотник на поиск главы минздрава Омской области

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Теги: Александр Мураховский, минздрав, поиск, беспилотник



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Развитие сюжета:

Ранее 10.05.2021 11:40 Мск Найден глава минздрава Омской области

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.05.2021 15:11 Мск Глава минздрава Омской области пропал в лесу

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