Рамзан Кадыров потребовал от властей Израиля извинений за силовую операцию в мечети Аль-Акса

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от руководства Израиля извинений за силовую операцию, проведённую в мечети Аль-Акса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Ничем не оправданную силовую операцию провели в эти дни израильские власти в Восточном Иерусалиме. В последнюю пятницу Рамадана, когда тысячи верующих собрались в мечети Аль-Акса, туда вломился до зубов вооруженный израильский спецназ. В результате применения оружия и спецсредств получили ранения сотни мирных, безоружных людей. Вся их вина была в том, что они хотели помолиться", - написал Кадыров в своём Telegram.

У мусульман всего мира два наиболее почитаемых праздника, и Рамадан является одним из них.

"Власти Израиля выбрали для проведения карательной операции самые священные для верующих дни. Это ничто иное, как провокация в самой изощренной форме. И вся так называемая демократическая Европа наблюдает, затаив дыхание. Где ваши, господа либералы, лозунги об ущемлении прав человека?", - отметил Кадыров.

Израиль "своей провокацией хочет, чтобы обиженные или оскорбленные мусульмане где-то в отместку нарушили закон", полагает он.

"Ведь потом можно будет из всех рупоров снова кричать, что последователи религии Ислам – террористы. Это спланированная идеологическая политика, которая известна всем мыслящим людям. Мировое сообщество не должно и не вправе молчать на фоне происходящего. Беспредел в Восточном Иерусалиме нужно немедленно остановить. Так или иначе он будет остановлен. Не сомневайтесь", - уточнил Кадыров.

Сами мусульмане не будут постоянно терпеливо ждать, пока эти бесконечные, циничные нападки на мечеть и репрессии верующих прекратятся.

"Учтите, что Аль-Акса – одна из трех важнейших святынь для всех последователей Ислама. Можно обыгрывать мои слова как угодно, но мы, мусульмане, никому не позволим шутить с нашей святыней. Если понадобится, не пожалеем жизни, чтобы уберечь Аль-Аксу и ради нашей веры. В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее. Урегулируйте конфликт, пока не поздно, иначе масштабы последствий будут плачевными", - подытожил глава Чечни.