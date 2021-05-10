10 Мая 2021
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Астрахань-карта (2012) | Фото: Накануне.RU

В Астраханской области сел на мель плывший в Иран сухогруз

Сел на мель сухогруз "Порт Оля-4", плывший из России в Иран, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Астраханской области.

Сообщение о том, что в северной части Каспийского моря, на 155 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сел на мель сухогруз "Порт Оля-4", поступило спасателям сегодня в 1.15 по московскому времени. Порт приписки – порт Оля, РФ. Пострадавших нет, запас продовольствия имеется.

Повреждений корпуса судна нет, загрязнений акватории нет. Маршрут следования – порт Оля, РФ – порт Амирабад, исламская республика Иран. Движение судов приостановлено. Снятие судна с мели будет спланировано после улучшения погоды (в северной части Каспийского моря наблюдаются сгонные явления).

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В Астраханской области сел на мель плывший в Иран сухогруз

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Теги: Порт Оля, сухогрух, мель



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