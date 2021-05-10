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Политика В бывшем СССР Украина
Бессмертный полк, Киев, Украина, 9 мая 2016 (2016) | Фото:

"За символику Победы - до 5 лет тюрьмы, за нацистскую - админпротокол": итоги Для Победы на Украине

Полиция Украины завела 13 уголовных дел из-за нарушений во время празднования Дня Победы - все связаны с самим праздником. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Всего накануне вечером сообщалось о более чем 60 нарушениях. Большинство касалось использования запрещенной символики. Как следует думать, символики Великой Победы, потому что использование нацистской символики фактически не запрещается. Так, вчера за зигование нациста перед ветераном был лишь составлен админпротокол. А во Львове украинские нацисты надругались над захоронением воинов-освободителей.

В Николаеве за то, что мужчина надел фронтовую пилотку, на него завели уголовное дело - ему грозит до 5 лет тюрьмы. Полиция занимает привычно трусливую позицию. Так, в Одессе нацисты пытались вырвать из рук женщины портрет маршала Георгия Жукова с георгиевской лентой, завязалась драка, и женщину увезли в райотдел.

"За символику Победы - до 5 лет тюрьмы, за нацистскую - админпротокол", - емко написал общественный деятель Александр Скубченко.

А депутат Рады Максим Бужанский охарактеризовал трусость полиции как позор и нарушение закона. О позорном "поздравлении" президента он, правда, умолчал. Тот полностью выхолостил суть праздника, приравняв Россию к нацистской Германии, а города Крыма и Донбасса - к городам под нацистской оккупацией. Заявил, что воевать больше нельзя, Великая Победа - это не праздник, а скорбь и т.п. А воевать на стороне гитлеровской Германии - это было допустимо.

Телеведущий Максим Назаров написал, что поэтому Зеленскому никто не верит и не поверит, "пока ветеранов в этом государстве зигом приветствуют наци, а полиция стоит и жует сопли, охраняя этих самых наци; пока в моем родном городе прокуратура шьет дело за красный флаг на балконе, а в Полтаве строят дома со свастикой на фасаде".

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"За символику Победы - до 5 лет тюрьмы, за нацистскую - админпротокол": итоги Для Победы на Украине

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Теги: Украина, День Победы, 9 мая



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