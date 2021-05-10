10 Мая 2021
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Общество Свердловская область
лесной пожар (2011) | Фото: Накануне.ru

Смог в Екатеринбург пришел от лесных пожаров в Курганской области

Лесной пожар под Камышловым, который тушили несколько суток, побеждён. Продолжается тушение семи локализованных лесных пожаров, в том числе в Сысертском, Сухоложском и Билимбаевском лесничествах, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информполитики. Между тем, стало известно, что утренний смог пришел в Екатеринбург из Курганской области.

Лесные пожары на Среднем Урале тушат около 500 специалистов парашютно-десантной пожарной службы и наземной службы Уральской авиабазы, МЧС и привлеченные силы. 9 мая в лесах области было обнаружено 16 возгораний, 15 из которых оперативно потушены. Семь пожаров являются переходящими – с ними невозможно справиться в течение суток. Новых возгораний нет. Сегодня самолёты вылетят для проведения авиамониторинга на протяженные маршруты, которые пролегают через Алапаевский, Тавдинский, Тугулымский районы и прилегающие территории Екатеринбурга.

При этом, как уточнили в департаменте, дым, который достиг сегодня утром Екатеринбурга, пришел в город от лесных пожаров в Курганской области.

По статистике, до 90% лесных пожаров возникают из-за неосторожного обращения человека с огнем. По постановлению правительства, подписанному губернатором Евгением Куйвашевым, с 30 апреля на территории Свердловской области действует особый противопожарный режим.

Напомним, что леса полыхают также и в соседней Тюменской области.

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Смог в Екатеринбург пришел от лесных пожаров в Курганской области

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Теги: лесной пожар, Камышлов



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