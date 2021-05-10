В пяти районах Тюменской области из-за лесных пожаров введён режим ЧС

В пяти районах Тюменской области введён режим ЧС из-за полыхающего в лесах огня, сообщили Накануне.RU в Авиалесохране.

Режим введён в Аромашевском, Вагайском, Викуловском, Исетском, Юргинском районах. 3-9 мая наибольшее количество лесных пожаров ликвидировано в Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Кемеровской, Томской областях, Красноярском и Алтайском краях.

По состоянию на сегодняшнее утро, лесные пожары тушат в девяти регионах, в числе которых – и Тюменская область, на площади, пройденной огнём, в 15,2 тыс. га.