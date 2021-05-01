Семерых пострадавших в ДТП в Ставрополье везут лечиться в Москву

Семь человек, пострадавших в Ставрополье в крупном ДТП с участием "легковушки", микроавтобуса и грузовика, будут лечиться в лучших московских больницах. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минздрава РФ, по поручению министра здравоохранения Михала Мурашко шестерых детей и одного взрослого эвакуируют в столицу самолетом МЧС России.

За их жизнь будут бороться врачи НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко и Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова. Ранее в регионе прошли консультации с участием бригады федеральных медиков. Психолого-психиатрическая помощь будет оказана волгоградскими специалистами при курации главного внештатного специалиста Минздрава России.

Напомним, ДТП произошло накануне. Погибли пять юных спортсменок-баскетболисток. Предварительно, в качестве возможной причины трагедии называется неудачная попытка обгона легковым автомобилем грузовика, который опрокинулся на микроавтобус со спортсменками.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело будет передано в производство следователей Главного следственного управления СК России.

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