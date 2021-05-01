В УГМК прокомментировали ситуацию с обрушением бункера, в результате которого погиб рабочий

В Уральской горно-металлургической компании прокомментировали ситуацию с обрушением бункера, в результате которого был смертельно травмирован загрузчик шихты участка сократительной плавки и конвертирования Денис Отвалов, передает корреспондент Накануне.RU.

Трагедия произошла 24 апреля на Медногорском МСК в медеплавильном цехе. Для извлечения из-под завала потребовалось привлечение автокранов. После спасатели смогли извлечь тело пострадавшего.

В настоящий момент причины аварии выясняет созданная Ростехнадзором комиссия. В ее состав вошел главный технический инспектор Горно-металлургического профсоюза Оренбургской области Константин Жуков и другие ответственные лица. Также участие в расследовании трагедии принимает близкий родственник погибшего. Представители ММСК оказывают содействие правоохранителям и надзорным органам в расследовании этой трагедии.

На связь с супругой Дениса Отвалова и его родителями руководство компании вышло сразу после трагедии. Семье рабочего была оказана материальная поддержка. Коллектив также взял на себя организацию похорон. Администрация ММСК пообещала, что семью не оставят без внимания и в дальнейшем.

Комбинат продолжает работу в штатном режиме, на ремонт отправлена лишь часть медеплавильного оборудования, технологический процесс не остановлен. Зарплата работникам начисляется своевременно.