Коммунисты несмотря на "ковидные" запреты встретили Первомай митингами и пикетами

Сегодня Россия встретила Первомай - День солидарности всех трудящихся. И хотя из-за пандемии коронавируса любые массовые мероприятия остаются вне закона, коммунисты вышли на митинги. Не обошлось без задержаний, передает корреспондент Накануне.RU.

В Тюменской области члены КПРФ и РКРП попытались согласовать проведение митинга и шествия, но получили отказ. В результате около 150 человек вышли на митинг, который состоялся в сквере Комсомольский.

Помимо активистов и сторонников КПРФ и РКРП в сквер вышли представители Ленинского комсомола, движений "Надежда России", "Русский лад", "Дети войны", "Левого фронта", участники движения "За новый социализм!", профсоюза ветеранов МВД. Митинг открылся песней "Майский вальс", которую исполнил лауреат Всероссийский и международных конкурсов Виктор Ильиных. На протяжении всего митинга выступления ораторов прерывались музыкальными номерами в его исполнении. Перед собравшимися выступил лидер коммунистов Тюменской области, депутат Тюменской областной думы Тамара Казанцева, секретарь Тюменского обкома КПРФ по идеологической работе Иван Левченко, первый секретарь Тюменского обкома РКРП Александр Черепанов и другие. По завершении митинга была принята резолюция. Ее сути участники акции пока не раскрывают.

В Свердловской области власти также не согласовали митинг и демонстрацию. Потому коммунисты нашли альтернативные варианты напомнить жителям о том, что именно при социализме появился Первомай, как день солидарности трудящихся, символ свободы, равенства, справедливости и дружбы народов. В Екатеринбурге "красные" раздавали газеты, листовки, открытки, общались с прохожими, а также провели одиночные пикеты.

В Первоуральске коммунисты и сторонники раздавали всем воздушные шары и провели субботник. В Белоярском и Лесном местные отделения устроили большой автопробег с флагами КПРФ и СССР. В Нижнем Тагиле коммунисты возложили цветы к памятнику Ленина и также провели автопробег. В Асбесте товарищи прошли по центральным улицам города с флагами КПРФ и читали стихи о Первомае советских времен. В ряде других городов Свердловской области коммунисты водрузили красные флаги на свои дома.

В Салехарде вместо митингов провели торжественное собрание. В ХМАО в разных городах округа прошли субботники, прохожие раздавали людям красные шары, записывали видеопоздравления. В Перми коммунисты возложили цветы к памятнику Ленина.

Если на Урале 1 мая прошло мирно, то в Москве и Санкт-Петербурге не обошлось без задержаний. По данным ОВД-Инфо, в Санкт-Петербурге полицейские задержали троих активистов, которые раздавали листовки, посвященные 1 мая.

В Москве полиция задержала главу протестного отдела московского городского отделения КПРФ Павла Иванова, помощника депутата мосгордумы Владимира Обуховского и еще одного человека, чье имя неизвестно. Также был задержан координатор "Левого Фронта" Сергей Удальцов. В Тольятти полиция задержала члена ЦК Революционной рабочей партии Ивана Антохина.

Сейчас все задержанные отпущены на свободу